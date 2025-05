Bbc Grosseto sconfitto dal Bologna nella prima gara della serie

BASEBALL

Il Bbc Grosseto non riesce ad ingranare. La squadra biancorossa, spenta e con poco mordente, lascia il passo al Bologna nella prima gara della serie (5-1 il finale). I padroni di casa infatti sfruttano, al contrario dei biancorossi, le occasioni avute a disposizione (10 a 8 le battute valide per i ragazzi di Del Santo). La squadra di Betto soffre il giusto in difesa, ma tiene con Bermudez (vincente) per i primi cinque inning e poi Rivero, mentre in attacco non si fa pregare per segnare ogni qual volta ne ha la possibilità. Tre singoli in apertura non bastano per passare al Bbc Grosseto che stava mettendo alle corte il partente felsineo. Ma i due "kappa" consecutivi di Deotto ed Exposito hanno fatto intendere che tipo di serata sarebbe stata. Al cambio di campo infatti il Bbc capitola subito e va sotto 1-0, con casa base "rubata" da Agretti, in prima per ball e in terza sull’unica valida (Martina) dell’attacco felsineo. Volata di sacrificio di Vaglio per il 2-0 di Gamberini che aveva aperto il 4° inning con un doppio, poi il singolo a basi cariche con già due eliminati di Borghi porta il punteggio sul 4-0 nel 5°. Il Bbc Grosseto cerca di restituire il favore, riempiendo le basi nell’attacco a seguire sempre con due fuori, ma Cinelli batte in scelta difesa e il terzo finale di gara serve solo a definire il punteggio sul 5-1.