Coppa Toscana: sfide decisive per Juniores, Allievi e Giovanissimi

Juniores, Allievi e Giovanissimi in campo per la Coppa Toscana delle rispettive categorie. Alle 16.30 si disputano gli incontri di ritorno del primo turno della Coppa Toscana Juniores provinciali Under 19 che vedrà scendere in campo le due formazioni grossetane giunte seconda e terza nel campionato provinciale, che saranno impegnate entrambe in casa. Il Sant’Andrea, giunto alle spalle del Massa Valpiana campione provinciale, al Civilesco ospiterà la formazione dei Colli Marittimi. All’andata la partita, disputata a Montescudaio, termino con il punteggio di 1-1. Invece, al Tavarnesi di Braccagni, il Roselle affronterà l’Academy Livorno. All’andata l’undici rosellano si impose in trasferta per 3-0.

Oggi si disputano le partite della seconda giornata dei triangolari di primo turno della Coppa Toscana Allievi provinciali (partecipano le seconde e terze dei tornei provinciali). Il Manciano, che all’esordio era stato sconfitto in casa al Niccolai dalla formazione livornese delle Colline Pisane con il punteggio di 5-1, alle 17 sarà impegnato in trasferta al Gargozzi dove affronterà il San Miniato Basso. Invece l’Aurora Pitigliano, l’altra squadra grossetana iscritta, che aveva riposato nella prima giornata, al Lombardi di San Quirico di Sorano alle 10 ospiterà il Siena che aveva perso in casa il primo incontro con i fiorentini del Banti Barberini per 3-1.

Per la Coppa Toscana Giovanissimi oggi si disputano gli incontri di ritorno del primo turno della manifestazione a cui partecipano le formazioni piazzate al secondo e terzo posto nei rispettivi campionati provinciali. Alle 16, sul terreno di gioco del Nucci di Castiglione della Pescaia, la Pro Soccer Lab affronterà il Siena. Nella partita di andata i giovani castiglionesi avevano perso per 3-1 disputando comunque un buon match. Ribaltare il risultato non sarà facile ma l’undici maremmano proverà a farlo. Alle 18, invece, al Santa Lucia il Follonica Gavorrano affronterà il San Gimignano. I biancorossoblu nella gara di andata disputata al Nicoletti, si imposero per 2-1, punteggio che non da grandi sicurezze ma che mette i maremmani in una posizione di leggero vantaggio per accedere al turno successivo.