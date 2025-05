Poesia e arte si incontrano in un libro

La poesia incontra l’arte in ’Erbario, bestiario, lapidario’, il nuovo libro di Maurizio Gregorini (nella foto), illustrato dall’artista Marco Nereo Rotelli, che sarà presentato oggi alle 18.30 nella Libreria Palomar, in piazza Dante, a Grosseto.

Il libro (edizioni Effigi) è un viaggio lirico e visivo in dieci giorni e tre interludi immersi nella natura, dove versi e immagini si fondono per dare voce agli elementi. Aquile e pipistrelli, farfalle, pietre e alberi diventano metafore viventi, riflessi dell’animo umano e simboli di trasformazione. Un libro che è meditazione e incanto, con le parole che si intrecciano alle immagini potenti di Rotelli, da sempre impegnato in un dialogo profondo tra arte, luce e poesia.

Maurizio Gregorini, regista, scrittore e organizzatore culturale, accompagna il lettore in una galleria evocativa di creature e paesaggi interiori.

Le illustrazioni di Marco Nereo Rotelli, artista veneziano di fama internazionale, amplificano il valore simbolico dei testi in un dialogo sinestetico tra parola e visione. L’evento sarà introdotto dall’editore Mario Papalini, dopodiché l’atmosfera sarà resa ancora più suggestiva dalla musica del chitarrista Luca Borriello e dalle cantanti Micaela e Matilde. Il reading sarà a cura dell’autore Maurizio Gregorini.