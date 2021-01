Magliano in Toscana, 4 gennaio 2020 - Sei anni senza Pino Daniele, sei anni senza uno dei grandi interpreti della musica partenopea e italiana. Aveva portato Napoli nel mondo ma era poi diventato un ambasciatore della musica tricolore ovunque. Il 4 gennaio del 2015 moriva Pino Daniele, in conseguenza di un malore.

Viveva ormai da molto tempo in Toscana, nella sua amata Maremma. Era nella sua casa a Magliano in Toscana quando ebbe il malore fatale. La corsa a Roma fu inutile, l'artista morì nella Capitale. Da allora riposa proprio a Magliano in Toscana: al cimitero della cittadina maremmana sono tantissimi coloro che lasciano un fiore, un ricordo, un messaggio.

Fu un fulmine a ciel sereno per i milioni di fan del cantautore. Che pochi giorni prima si era esibito in uno show di Capodanno. Molti i ricordi della gente di Maremma per Pino Daniele. Che frequentava non solo Magliano in Toscana ma anche Orbetello e la zona sud della Toscana. Con il socio Paolo Fantoni gestì il Tuscany Bay, stabilimento balneare tra Orbetello e l'Argentario. Nel giorno dedicato al ricordo di Pino Daniele, la figlia Sara ha postato una foto su Instagram che la ritrae da piccola con il padre.

"Sai - scrive la ragazza - questo 4 gennaio lo vivo in modo malinconico, pensa che ieri sera ho fatto come le anziane e mi sono messa a rimuginare sui miei ricordi passati, con l’unica differenza che mi sono venuti in mente episodi di vita dove non c’eri fisicamente ma pensavo “caspita, ho risposto uguale a papà” oppure “bene, ho fatto una danielata (si noi le gaffes le chiamavamo così)”. Ho realizzato che noi figli siamo l’estensione dei nostri genitori e dei loro insegnamenti, non sono perfetta ed ho ancora tantissime cose da imparare, ma se guardo il mio percorso dai 18 anni alla donna che sono oggi, credo che un pò saresti fiero. Grazie Papà, per tutto. Ti aspetto in riva al mare come al solito!".