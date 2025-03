Piazze d’Europa al via. Le modifiche al traffico in vigore per tre giorni

FOLLONICAIn occasione della mostra-mercato di prodotti enogastronomici e artigianali provenienti da tutto il mondo, sono previste le modifiche alla circolazione stradale. Da oggi e fino a domenica torna 'Piazze D’Europa', il Mercato europeo targato Fiva, Federazione italiana venditori ambulanti, Confcommercio Grosseto e Comune di Follonica. Come sempre gli stand, per un totale di circa cento operatori partecipanti, troveranno spazio tra viale Italia, piazza XXV Aprile e Piazza a Mare, rimanendo sempre aperti dalle 10 alle 24 di oggi, domani e domenica venerdì, sabato e domenica.

Per consentire il corretto svolgimento della manifestazione, ci saranno: divieto di transito e di sosta (0-24) con rimozione coatta, eccetto autorizzati partecipanti alla manifestazione che espongono la documentazione rilasciata dall’Associazione Organizzatrice fino alle 14 di lunedì su tutta la Piazza XXV Aprile; sul tratto terminale di via Matteotti in Ztl, lato Hotel Ausonia, fino all’intersezione con viale Italia; su ambo i lati di via Albereta tratto compreso fra via Giacomelli e piazza XXV Aprile, consentendo la circolazione a doppio senso per i titolari di passo carrabile compreso nell’area predetta e su via Zara. Ci sarà inoltre il divieto di sosta a (0-24) con rimozione coatta eccetto autorizzati partecipanti alla manifestazione su ambo i lati di via Merloni; su tutta l’area di Largo Pineta, su Via Carducci (lato monti) da piazza XXV Aprile fino all’intersezione con via Fiume, e nel tratto compreso fra via Gorizia e via Giacomelli, istituendo il doppio senso di marcia per i soli mezzi della manifestazione; in ambo i lati di via Albereta tratto compreso fra il civico 1 e via Bicocchi. Divieto di sosta (0-24) con rimozione coatta in via Giacomelli lato mare dall’intersezione con via Albereta per una lunghezza di 10 metri lineari. Temporaneamente il doppio senso di circolazione fino alle 14 di lunedì per consentire l’uscita dei residenti, circolazione dei veicoli delle forze dell’ordine e dei titolari di passo carrabile, su via via Fratti, da via Roma fino all’intersezione con via Marconi.