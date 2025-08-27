Pesucci: "Meno euro per strade e assunzioni"

"La previsione? Catastrofica". Elismo Pesucci (foto), sindaco di Campagnatico, commenta così il crollo degli introiti delle multe sulla strada del suo Comune. "Era comunque nelle previsioni – dice –, infatti siamo stati prudenti nel bilancio". Il primo cittadino non ha neanche dubbi di chi sia il colpevole. "L’esecutivo ha fatto un gran macello – afferma –. Non c’è chiarezza sui vecchi apparecchi e manca l’omologazione per quelli nuovi. Come quello che abbiamo usato noi fino a pochi giorni fa. Il risultato? Che non ci saranno più controlli per la velocità, neppure fatti dalle altre forze di polizia. Se il Governo non riuscirà a sbloccare queste leggi allora il problema si moltiplicherà anche per Comuni, come Orbetello per esempio, che a bilancio ha messo molti soldi. Sono curioso di vedere come faranno. Anche perchè i bilanci vanno chiusi in pareggio". La ricetta già è pronta: "Purtroppo, senza quegli introiti, non assumeremo nessuno e dovremo ridurre all’osso le manutenzioni".

Le accuse di balzello noioso, che lui aveva installato sulla Senese, le rispedisce al mittente: "Tutti sanno che lì c’è un autovelox, come è ben visibile dai cartelli. Credo che quello sull’Aurelia a Rispescia sia più subdolo, dove la velocità massima consentita è 70. A Orbetello ci sono alcune forze di polizia che non sono visibili. Noi abbiamo 90 di velocità, con una tolleranza anche di oltre 100. Poi, a coloro che ne parlano, bisogna rispondere che ci sono delle normative da rispettare. E quindi bisogna rispettare i limiti di legge. Altrimenti si prende la multa".