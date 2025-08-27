“L'arma” del cinema

Alberto Mattioli
“L'arma” del cinema
CronacaPesucci: "Meno euro per strade e assunzioni"
27 ago 2025
MATTEO ALFIERI
Cronaca
Pesucci: "Meno euro per strade e assunzioni"

"La previsione? Catastrofica". Elismo Pesucci (foto), sindaco di Campagnatico, commenta così il crollo degli introiti delle multe sulla strada...

"La previsione? Catastrofica". Elismo Pesucci (foto), sindaco di Campagnatico, commenta così il crollo degli introiti delle multe sulla strada del suo Comune. "Era comunque nelle previsioni – dice –, infatti siamo stati prudenti nel bilancio". Il primo cittadino non ha neanche dubbi di chi sia il colpevole. "L’esecutivo ha fatto un gran macello – afferma –. Non c’è chiarezza sui vecchi apparecchi e manca l’omologazione per quelli nuovi. Come quello che abbiamo usato noi fino a pochi giorni fa. Il risultato? Che non ci saranno più controlli per la velocità, neppure fatti dalle altre forze di polizia. Se il Governo non riuscirà a sbloccare queste leggi allora il problema si moltiplicherà anche per Comuni, come Orbetello per esempio, che a bilancio ha messo molti soldi. Sono curioso di vedere come faranno. Anche perchè i bilanci vanno chiusi in pareggio". La ricetta già è pronta: "Purtroppo, senza quegli introiti, non assumeremo nessuno e dovremo ridurre all’osso le manutenzioni".

Le accuse di balzello noioso, che lui aveva installato sulla Senese, le rispedisce al mittente: "Tutti sanno che lì c’è un autovelox, come è ben visibile dai cartelli. Credo che quello sull’Aurelia a Rispescia sia più subdolo, dove la velocità massima consentita è 70. A Orbetello ci sono alcune forze di polizia che non sono visibili. Noi abbiamo 90 di velocità, con una tolleranza anche di oltre 100. Poi, a coloro che ne parlano, bisogna rispondere che ci sono delle normative da rispettare. E quindi bisogna rispettare i limiti di legge. Altrimenti si prende la multa".

