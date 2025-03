Percorsi abilitanti per gli insegnanti

Il Ministero dell’Università e della Ricerca ha fornito agli Atenei gli ultimi dati necessari per la procedura di iscrizione ai Percorsi Formativi abilitanti la cui acquisizione consentirà l’iscrizione al prossimo concorso per il reclutamento degli insegnanti e darà l’abilitazione ai vincitori del precedente concorso per permettere loro di firmare un contratto a tempo indeterminato. Per conoscere meglio le modalità di accesso ai Pf e altre informazioni utili, l’Università di Siena organizza un incontro informativo, aperto a tutti gli interessati, per presentare il ciclo dei percorsi universitari e accademici abilitanti alla formazione iniziale degli insegnanti, in vista dell’apertura della fase di iscrizione per il corrente anno accademico: il bando sarà pubblicato oggi, con apertura della piattaforma per le iscrizioni domani alle 12. Le iscrizioni resteranno aperte fino a venerdì alle 12. L’inizio delle lezioni è previsto per lunedì 7 aprile.

L’incontro si svolgerà a Grosseto, alle 16.30, nell’aula Magna del Polo Universitario Grossetano (via Ginori 43), dove saranno presenti tutor e docenti per ulteriori chiarimenti e assistenza.