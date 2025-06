Per i biancorossi decisivo l’attacco con 2 fuori campo

BASEBALLIl Bsc Big Mat torna alla vittoria, con una super prestazione (7-6 il finale) ai danni dell’Hotsand Macerata, un nove che lotta con Bologna e Nettuno per il terzo posto in regular season. Dieci le valide dei biancorossi (privi anche Giordani) compresi tre fuoricampo e un doppio. I ragazzi di Enrico Vecchi, di fronte al pubblico amico dello stadio Simone Scarpelli, sono riusciti a rimontare, in un solo colpo un ritardo per 6-1, prima di trovare la zampata vincente.

Un solo homer di Brandon McIlwain porta avanti il Big Mat al primo attacco, ma i marchigiani ribaltano il risultato con un big inning da 4 punti al 2°, grazie a due doppi, di Leonora e di Splendiani (che ha spinto a casa due punti), a due basi e alle volate di sacrificio di Oldano e Noguera. Al 4° Splendiani segna il 5-1 sulla valida di Noguera, mentre Morresi al 5° segna il sesto punto sui singoli di Carrera e Di Turi.

Al cambio di campo i grossetani di Enrico Vecchi mettono in mostra la loro potenza, con le hit consecutive Marucci, Luciani e Piccinelli, il fuoricampo da 4 punti di Aloma e un altro homer di McIllwain, che pareggia e convince il manager Illuminati a sostituire Gabriele Quattrini con Peluso. Un back to back che ha infiammato il pubblico e ha ’gasato’ i compagni che alla fine hanno ribaltato il match. L’attacco grossetano a fine settimo confeziona anche il punto del vantaggio: singolo di McIlwan (il migliore deila sua squadra con un bel 3/4), che corre a segnare il 7-6 sul doppio di Miguel Lopez.

Giacalone elimina velocemente i battitori dell’ottavo attacco; elimina Morresi, concede una base a Carrera, ma dopo la visita rincuorante del pitching coach Emiliano Ginanneschi effettua le ultime due eliminazioni, che consentono al Bsc di tornare al successo, iIl secondo incontro con i marchigiani si giocherà infatti il 1° luglio allo Jannella, se lo stadio Jannella tornerà agibile.

C’è stato infatti un guasto all’impianto di irrigazione che ha costretto al rinvio della partita perché gran parte del diamante era allagato.