Lucchese in cerca di salvezza: sfida cruciale contro l'Arezzo

Bivio. Un pezzo della salvezza sul campo passa questo pomeriggio da Arezzo, mentre per quella societaria bisognerà aspettare il 13 maggio. Il rinvio di tre giorni del derby, susseguente alla scomparsa di Papa Francesco dovrebbe aver permesso a Gorgone di recuperare qualche "acciaccato" come Ballarini e di essere pertanto in grado di presentare la migliore formazione del momento, a parte l’assenza di Gucher, per squalifica. Per la sua sostituzione, due le alternative.

La prima è il ricorso ad un difensore puro (Gasbarro) da mettere al fianco di Benedetti e Rizzo. La seconda é invece l’impiego di un laterale (Gemignani), che ricalcherebbe in qualche maniera, ovviamente con caratteristiche tecniche diverse, il ruolo ultimamente assegnato dal mister a Gucher.

Nella ipotesi che sia Gemignani a fare il "braccino" di destra, a centrocampo troverebbe posto, dall’inizio, anche Welbeck oltre naturalmente a Ballarini, Galli, Visconti ed Antoni. Diversamente con Gasbarro in difesa, Gemignani tornerebbe ad occupare il ruolo di quinto centrocampista di destra. Ma l’aspetto fondamentale, a prescindere dagli uomini, riguarda l’approccio che la Lucchese avrà ad una gara che, come abbiamo detto, può significare moltissimo in chiave salvezza diretta, grazie alla "forbice".

Importante è fare punti per evitare che le squadre che seguono più da vicino, come Milan Futuro, Spal, ma anche il Sestri Levante, possano accorciare il distacco dai rossoneri e riaprire completamente i giochi in zona play-out. Un ruolo decisivo lo giocheranno gli stimoli.

E’ vero che l’Arezzo (la società guarda già alla prossima stagione anche per quanto riguarda i quadri dirigenziali: per il ruolo di direttore generale è stato fatto il nome di Fabrizio Lucchesi) punta a migliorare la sua posizione nella futura griglia dei play-off, ma la Lucchese si gioca molto di più. Quel "di più" che potrebbe essere alla base della conquista di un risultato positivo.

A parte la non-partita di Pontedera, negli ultimi mesi la squadra di Gorgone ha sempre offerto prestazioni di alto livello sia tecnico che agonistico, tenendo addirittura il passo delle miglior.

Ecco, oggi serve quello.

Probabile formazione: Melgrati; Gemigani, Benedetti, Rizzo; Welbeck, Ballarini, Galli, Visconti, Antoni; Magnaghi Selvini.

L’arbitro è Valerio Pezzopane dell’Aquila lo stesso che ha diretto i rossoneri nella "debacle" di Terni (5 a 0 per gli umbri.)

Il calcio di inizio è alle ore 18.

Emiliano Pellegrini