L’indice del clima, ondate di calore in aumento

Grosseto, 26 marzo 2024 – Nella classifica del benessere climatico Grosseto, sui 107 capoluoghi di provincia italiani, si piazza al diciottesimo posto. Meglio della provincia grossetana, tra le toscane, solo quella di Livorno, che con il sesto posto, si piazza addirittura nella top ten nazionale. Questo è quanto emerge dalla nuova edizione dell’indice del clima del "Sole 24 Ore", ovvero la classifica del benessere climatico aggiornata con i dati forniti da 3bmeteo, relativi al decennio 2013-2023. Alle spalle di Livorno e Grosseto si piazzano nell’ordine le province di Siena (ventottesima), Pisa (quarantaseiesima), Massa Carrara (cinquantaseiesima), Arezzo (sessantesima), Firenze (sessantacinquesima), Prato (sessantaseiesima), Pistoia (sessantasettesima), e Lucca (settantaquattresima).

Ma come viene stilata la classifica del benessere, che è stata redatta per l’arco di tempo che va dal 2013 al 2023? Semplicemente valutando dieci parametri, che sono: le ore di sole al giorno, l’indice di calore (giorni con temperatura percepita maggiore di 30 gradi), le ondate di calore, le precipitazioni di pioggia considerate estreme (giorni con accumulo di pioggia superiore ai 40 millimetri per fascia esoraria, la presenza di brezza estiva, l’umidità relativa (ovvero i giorni fuori dal comfort climatico), le raffiche di vento (ovvero i giorni con raffiche superiori ai trenta nodi), pioggia, nebbia e infine i giorni freddi, quelli cioè con una temperatura massima percepita inferiore ai tre gradi. I dieci parametri sono stati calcolati facendo la media annua per il periodo appunto che va dal 2013 al 2023.

Per Grosseto dati buoni, a eccezione di quello relativo alle ondate di calore, ovvero agli sforamenti superiori ai trenta gradi per tre giorni consecutivi sempre secondo la media annua per il periodo che va dal 2013 al 2023.

Infatti per le ondate di calore il capoluogo maremmano si trova al quart’ultimo posto della classifica. Per l’esattezza Grosseto è al 104° posto, Sud Sardegna al 105° posto, Caserta al 106° e infine Terni, ultimo in classifica, al 107° posto.