Miglior clima 2024, Livorno è la città toscana del ‘bel tempo’. La classifica

Firenze, 25 marzo 2024 – Il clima migliore in Toscana e uno dei migliori in Italia? A Livorno. A decretarlo l'indice del clima pubblicato dal Sole 24 Ore. La classifica, aggiornata con i dati forniti da 3bmeteo relativi al decennio 2013-2023, viene utilizzata ogni anno nell’indagine della “Qualità della vita” realizzata dal Sole 24 Ore per raccontare in quale delle 107 città capoluogo si viva meglio dal punto di vista climatico, in base a dieci parametri che misurano le più frequenti condizioni di «bel tempo».

In base all'indagine, Livorno si piazza sesta in Italia, soprattutto in quanto nella città capoluogo toscana non si soffre il caldo e nemmeno il freddo. Tra i dieci parametri presi in esame, quello migliore riguarda le ondate di calore, con soli cinque sforamenti all'anno maggiori di 30 gradi e per tre giorni consecutivi, calcolate sulla media del periodo 2011-2021. Per questo si piazza quinta in Italia relativa a questo indice. Livorno è inoltre 12esima tra le 107 città capoluogo per indice di calore, con 50 giorni all'anno in cui la temperatura percepita è maggiore di 30 gradi, calcolata sulla media del periodo 2008-2018. Solo mezza giornata l'anno, inoltre, la temperatura massima percepita è inferiore a tre gradi, indice calcolato sulla media del decennio 2011-2021 e per questo parametro si piazza 20esima in classifica. Le peggiori performance climatiche riguardano invece le raffiche di vento forti, maggiori di 25 nodi, con 379 giorni totali nel periodo 2011-2021 (88esimo posto) e l'umidità relativa, con quasi 206 giorni annui fuori dal comfort climatico, maggiore al 70% o inferiore al 30% (media periodo 2011-2021). Livorno si piazza sesta nella classifica generale dopo Bari, Imperia, Barletta-Andria-Trani, Catania e Pescara.

Le altre province toscane

La prima città toscana che si trova nella graduatoria dopo Livorno è Grosseto, la 18esima in Italia dove si vive meglio dal punto di vista climatico. Siena è al 28esimo posto, dopo Roma (25esimo posto in classifica), Napoli (26esimo) e Palermo (27esimo). Al 46esimo posto si trova un'altra provincia toscana, Pisa, quindi Massa Carrara, 56esima in classifica, e Arezzo, 60esima. Seguono Firenze, al 65esimo posto, Prato al 66esimo, e Pistoia al 67esimo. Fanalino di coda tra le città toscane è Lucca, che si piazza 74esima in classifica, dopo Sondrio e subito prima di Avellino.

Firenze è tra le città più calde della regione, al 100esimo posto per ondate di calore, con 24 sforamenti l'anno maggiori di 30 gradi per tre giorni consecutivi (media periodo 2011-2021) e 90esima per indice di calore, con quasi 87 giorni l'anno in cui la temperatura percepita ha superato 30 gradi (sempre sulla media del decennio 2011-2021). Sulle ondate di calore e sull'indice di calore Grosseto risulta anche peggiore (rispettivamente 104esimo e 100esimo posto), ma il meteo è migliore sul fronte delle piogge (con 70,9 giorni annui in cui piove con accumuli superiori a 2 millimetri in almeno una fascia oraria, nono posto in Italia) e del soleggiamento (con 8,6 ore di sole al giorno, settimo posto). Massa Carrara è la città toscana con più eventi estremi (45 giorni con accumulo di pioggia superiore a 40 millimetri), Pisa è al 92esimo posto per umidità relativa, con 215 giorni e mezzo annui fuori dal comfort climatico.