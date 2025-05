Omicidio Coli, Innocenti di nuovo in Assise

GROSSETO

Nuovi accertamenti tecnci, in sede di incidente probatorio, sono stati chiesti mesi fa dal legale di Francesco Innocenti, l’uomo condannato all’ergastolo per l’omicidio del commercialista Ausono Coli, avvenuto l’8 marzo 2004. Nuove indagini su orari e colpi di pistola esplosi. Sull’istanza di incidente probatorio dovrà decidere la Corte di Assise di Grosseto che ha fissato l’udienza per discutere del caso dell’omicidio Coli, al 9 luglio prossimo. , e sulla richiesta di incidente probatorio adesso dovrà decidere la Corte di Assise del tribunale di Grosseto. Nel caso la richiesta venisse accolta, e i nuovi accertamenti dovessero consegnare lelemnti nuovi rispetto al passato, si andrebbe verso la revisione del processo, opportunità mai accordata in passato di fronte ad analoghe richieste. Francesco Innocenti, condannato all’ergastolo con sentenza del 6 marzo 2006, si è sempre proclamato innocente Adesso sta scontando la pena nel carcere di Volterra, ma gode di un regime che gli consente di lavorare. La sentenza lo ha riconosciuto colpevole dell’omicidio del commercialista che era il curatore del fallimento dell’azienda di cui era titolare il padre alla morte del quale il professionista aveva chiesto l’estensione della procedura nei confronti del figlio Francesco.

c.r.