Nuovo Parco del Diversivo. I cartelli firmati dagli studenti

Prosegue a ritmo serrato il lavoro degli studenti del Tecnico Grafico e Comunicazione per realizzare la segnaletica del parco del Diversivo. Un progetto frutto di un protocollo d’intesa firmato tra il Comune di Grosseto e il Polo Bianciardi e finalizzato all’acquisizione di competenze trasversali da parte dei ragazzi, coinvolgendoli nella realizzazione della cartellonistica direzionale e tematica per il nuovo parco del Diversivo in via di realizzazione nell’area tra viale Europa e via Senese. Gli assessori Fabrizio Rossi, Riccardo Ginanneschi e l’Ingegner Luca Vecchieschi hanno fatto visita alla scuola per prendere visione dei lavori realizzati dagli studenti.

I ragazzi hanno lavorato su vari fronti: dalla cartellonistica dedicata alla conoscenza del territorio e della storia del Diversivo, a quella finalizzata alla realizzazione di una campagna di comunicazione sociale su varie tematiche: rispetto dell’ambiente, del decoro e dell’arredo urbano, rispetto e parità di genere e dell’infanzia, rispetto degli animali e delle diversità.

A guidare gli studenti in questo progetto i loro insegnanti, i professori Patrizia Vincenzoni, Michele Ranieri, Gaia Zocchia, Gaia Paolillo, Luca Di Maggio, Federica Cipolletta, Marcella Materazzi, Gianluca Falangola, Elena Berretti, Simonetta Baccetti. "Un progetto che mette in evidenza l’efficacia di questo tipo di collaborazioni e l’importanza di instaurare legami forti e fattivi tra scuola e territorio creando un ambiente stimolante per i ragazzi – dice il dirigente scolastico Marco D’Aquino".