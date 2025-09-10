’Noi Moderati’ puntano su Ulmi, Amante, Bartalini e Benucci

Iniziata la campagna elettorale di "Noi Moderati - Civici per Tomasi" nel territorio grossetano.

L’ufficialità arriva con la presentazione dei nuovi candidati e l’inaugurazione della nuova sede in via Cesare Battisti 47.

L’obiettivo del movimento civico è di portare avanti "una proposta politica moderata, concreta e radicata nei valori civici e nella partecipazione attiva dei cittadini". In lista Andrea Ulmi, Angela Amante, Michele Bartalini e Nadia Benucci. "Ho scelto di candidarmi – dice Ulmi – visti i dissapori avuti con la Lega. La sanità al primo posto, riportando le Asl a livello provinciale, poi la medicina basata sul valore, un concetto diverso dalla medicina attuale. Mi sono candidato con questa lista perché mi hanno escluso dai tavoli politici, quindi accogliendo Casucci in Merito e lealtà, ho chiesto di far parte di Noi Moderati ed eccomi qui".

"Ho accettato con entusiasmo e consapevolezza – dice Amante – perché ho maturato esperienza negli anni di assessorato. Ho spesso a che fare con la Regione, ed ho potuto constatare cose da modificare come la misura ‘libri gratis’ che sotto elezioni ha cambiato nome ma non è cambiato l’Isee per accedere".

"Da artigiano e amministratore locale – dice Bartalini, ex sindaco di Castel del Piano e attuale consigliere comunale – conosco le sfide delle nostre comunità. Voglio portare in Regione la forza dell’Amiata e il valore del lavoro, dell’identità e della cooperazione tra territori".

"La terra – dice Benucci, imprenditrice agricola di Massa Marittima – mi ha insegnato il rispetto, la resilienza e il valore delle radici. Con questa candidatura voglio dare voce al mondo agricolo, al turismo rurale e a chi ogni giorno lavora per tenere vivo il cuore della Toscana".

Maria Vittoria Gaviano