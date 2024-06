Magliano in Toscana (Grosseto), 18 giugno 2024 – Tragedia a Magliano in Toscana, intorno alle 15: un uomo di 66 anni è morto in un incidente, schiacciato sotto il trattore sulla strada provinciale 146 Aquilaia.

Sul posto la Croce Rossa di Magliano in Toscana, l’elisoccorso regionale Pegaso 2, l’ambulanza multi associazioni Sierra Scansano, le forze dell’ordine e i vigili del fuoco.