Muore schiacciato dal trattore, la tragedia sotto gli occhi del figlio

Sarzana, 15 giugno 2024 – Una giornata di sole trasformata in tragedia. Ieri pomeriggio, in via Paterno nelle colline di Sarzanello intorno alle 14, Agostino Tonelli (’il boss delle piane’ così come veniva amichevolmente chiamato dagli amici) stava lavorando nei propri terreni insieme al figlio, come era consueto fare. Tonelli, 87 anni era alla guida del suo trattore per lavorare nei suoi terreni quando, per una tragica fatalità (con ogni probabilità a causa di una ruota rimasta incagliata fra un cumulo di sterpi) il mezzo agricolo si è ribaltato su un lato. Per Tonelli, travolto e schiacciato dal trattore, purtroppo non c’è stato nulla da fare. A chiamare il 112, vedendo del fumo uscire dal mezzo agricolo e sentendo le urla del figlio di Agostino che era al lavoro insieme al padre, è stata una residente della zona vicina di casa della famiglia Tonelli.

L’anziano , che alcuni anni fa aveva perso la moglie Liliana Bacciarelli, viveva in una villa gialla in via Paterno, insieme al figlio, che ha assistito al tragico incidente costato la vita al padre. Sul posto sono prontamente intervenuti i volontari della Pubblica Assistenza di Sarzana, l’automedica Delta2 del 118 con medico e infermiere, e l’elisoccorso Pegaso del 118 di Massa partito dall’aeroporto del Cinquale. Sul posto una volante della polizia e i vigili del fuoco. I vicini di casa, increduli, scioccati e in lacrime, descrivono Agostino Tonelli come una persona eccezionale, instancabile e profondamente legato alla terra.

«Nei mesi scorsi si era rotto il femore e la spalla, ma appena ha potuto si è rimesso a lavorare nei campi – hanno spiegato i vicini di casa della famiglia Tonelli – Se queste piane sono a posto il merito è soltanto suo".

Sul luogo del tragico incidente poco dopo le 15 è arrivata anche la polizia scientifica, che ha compiuto i rilievi nell’area in cui il trattore si è ribaltato, uccidendo l’ottantenne. Tanti i vicini e gli amici di famiglia giunti sul posto per dare conforto al figlio. Passate da poco le 16, a fare accesso nei terreni dove si trovava il corpo esanime di Tonelli anche i mezzi delle Onoranze funebri della Pubblica Assistenza che, dopo aver prelevato la salma, l’hanno portata alla camera mortuaria.