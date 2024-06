Muore nell’incidente con il trattore, tragedia nelle campagne di San Miniato

San Miniato (Pisa), 7 giugno 2024 – Tragedia nelle campagne di San Miniato, in via Montebicchieri a Stibbio, dove un uomo di 83 anni ha perso la vita nel pomeriggio di oggi, 7 giugno, in seguito ad un incidente col trattore.

Per cause ancora da chiarire, il mezzo lo avrebbe travolto e schiacciato. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco, oltre al personale del 118, ma per lui non c’era già più nulla da fare. Presenti anche i carabinieri per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.