Il sindaco celebra il matrimonio della sindaca: la cerimonia speciale

Civitella Paganico (Grosseto), 11 maggio 2025 – Un sindaco che unisce in matrimonio una sindaca con il suo compagno. Accade in Maremma, in una cerimonia speciale che si è svolta alla Tenuta Impostino, a Casal di Pari, frazione del comune di Civitella Paganico.

Francesco Limatola, sindaco di Roccastrada, ha unito in matrimonio con rito civile Alessandra Biondi, prima cittadina della stessa Civitella Paganico, con il compagno Renzo. Una cerimonia emozionante con appunto la particolarità di un primo cittadino che celebra il matrimonio della "collega”.

“Oggi è un giorno speciale, carico di emozione e orgoglio – dice Limatola – Come Sindaco, ho avuto l’onore e il privilegio di celebrare il matrimonio di due persone straordinarie: la mia cara collega, amica e sindaca Alessandra e Renzo, compagno di una vita. Un momento intenso, in cui l’affetto personale e il ruolo istituzionale si sono uniti. Alessandra, sindaca forte e appassionata, oggi ha detto “sì” all’amore con la stessa dedizione con cui serve ogni giorno il suo territorio. E Renzo, al suo fianco con amore e complicità. Vi auguro una vita insieme piena di gioia, risate e progetti condivisi. Che questo nuovo capitolo sia ricco di felicità”.

Una giornata emozionante. Gli sposi hanno poi accolto parenti e amici per il banchetto nuziale. Alessandra Biondi è una prima cittadina storica di Civitella Paganico: è infatti al suo terzo mandato. L’ultima vittoria nel giugno del 2024, quando ha ottenuto la vittoria con oltre il 70% delle preferenze. Progetto Comune è la lista della sindaca che appunto nel 2024 ha ottenuto il boom di consensi.