Tra vacanza e lavoro: Maria De Filippi nel buen retiro di Ansedonia per preparare Amici

Orbetello (Grosseto), 2 agosto 2024 – Una riunione ormai tradizionale tra vacanza e lavoro. Maria De Filippi è a Ansedonia. Nella frazione di Orbetello dove c’è la sua casa estiva ha riunito i suoi più stretti collaboratori.

Un modo per trascorrere insieme allo staff con cui confeziona i suoi programmi qualche giorno di vacanza. Ma anche per gettare le basi per la nuova stagione televisiva. Gli abitanti della zona conoscono Maria De Filippi da tempo, tanto da considerarla una di loro.

Come racconta il giornale “Chi”, la conduttrice si è concessa anche un giro in barca insieme ai suoi collaboratori. Si tratta di coloro che con lei scrivono “C’è Posta per Te”, “Amici” e “Uomini e Donne”, i programmi di punta condotti dalla De Filippi.

Il gruppo ha trascorso il soggiorno a Villa Sadula, la dimora che la conduttrice comprò insieme al compianto marito, il giornalista Maurizio Costanzo. Una casa ch si trova a poca distanza dal porto di Ansedonia, dove è ormeggiata la barca. E’ una villa con una vista mozzafiato, di cui si può godere dalla veranda della dimora. Da lì si vede tutto l’Argentario.