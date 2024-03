Maremma, due giorni di appuntamenti. Cultura, sagre e visite guidate

Grosseto, 31 marzo 2024 – Molti gli appuntamenti in Maremma per oggi e domani. A Grosseto il Museo di Storia naturale e il Polo Le Clarisse saranno aperti dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19. Al Polo Le Clarisse domani alle 17 è in programma il laboratorio didattico "Caccia alle uova in Clarisse" per bambini dai 6 agli 11 anni. Per informazioni e e prenotazioni: 0564 488066.

A Porto S.Stefano oggi è prevista la Processione del Cristo Risorto. Partirà alle 7. Quest’anno poi, ci saranno anche palme e lampioni illuminati a festa. In mezzo alla piazza delle Meraviglie capeggia un grosso uovo di Pasqua illuminato a fest. Il tutto mentre nello specchio acqueo veleggiano le barche che partecipano alle regate di Pasquavela.

A Sovana , invece, domani alle 10 prenderà il via la "Passeggiata nel Parco" che arriverà fino alla necropoli etrusca. Ritrovo alle 10 nella piazza del Pretorio a Sovana, il percorso è di media difficoltà e il rientro è previsto per le 15. Informazioni e prenotazioni al numero 320-1768210.

A Saturnia oggi in piazza Vittorio Veneto dalle 18 musica con "Rachele e Michele" mentre a San Martino sul Fiora oggi (dalle 20) e domani (dalle 10) ci sarà la "Sagra dell’agnello" con stand gastronomici e musica. Stand coperti e riscaldati. A Ribolla domani prende il via il cartellone di "Primavera a Roccastrada" con "Pasquetta sul prato", passeggiata guidata nei luoghi della miniera con picnic. Partenza alle 10 e rientro alle 16.

A Massa Marittima anche oggi e domani sarà possibile visitare la mostra "Il Sassetta e il suo tempo. Uno sguardo sull’arte senese del primo Quattrocento", allestita nel Museo di San Pietro all’Orto fino al 14 luglio. L’esposizione è aperta dalle 9.30 alle 13 e dalle 14.30 alle 18. Domani alle 17 è in programma una visita guidata alla mostra al prezzo di 14 euro. Aperti anche il museo archeologico Camporeale ( 9.30-13 e 14.30-18), il museo Subterraneo e della Miniera (11-13 e 14-16) e la Torre del Candeliere (10-18). Per informaizoni 0566-906525.

A Valpiana aperto l’Aquarium Mondo Marino, Explora Dinosauri Natura e Centro Studi Squali Istituto scientifico (orario 10-19, per informazioni 342-5713315). A Follonica nella Fonderia Uno, area ex Ilva oggi e domani si può visitare la mostra "La fabbrica del bello. La manifattura di Follonica e la cultura artistica della Toscana granducale" (orario 9-20). A Scarlino aperta la Rocca Pisana e il Centro di Documentazione Riccardo Francovich (10-12 e 15-18) e il Museo archeologico del Portus Scabris al Puntone (10-12 e 15-18).

A Vetulonia il Museo Archeologico è aperto dalle 10 alle 16 con la nuova mostra "Quadri Etruschi raccontano. Il mito e il rito da Caere a Vetulonia. Un nuovo straordinario recupero della Guardia di Finanza". Oggi e domani (alle 11) visita guidata con prenotazione consigliata (telefonare allo 0564-948058). A Scansano il Museo Archeologico e della vite e del vino è aperto dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19 (per informazioni 0564509106), mentre a Orbetello la Polveriera Guzman Museo Archeologico è aperta dalle ore 10 alle 13 (informazioni al 3505905073). Sempre a Orbetello, nell’auditorium comunale, oggi alle 21.30 primo appuntamento stagionale con l’Orbetello Piano Festival. Concerto della pianista Elyane Laussade. Il Museo Archeologico nazionale e Antica città di Cosa ad Ansedonia è aperto dalle 9.45 alle 18.

A Manciano il Museo di Preistoria e Protostoria è aperto dalle 9 alle 13 (informazioni allo 0564 - 620532). A Pitigliano il Museo di Cultura Ebraica è aperto oggi (10-12.30 e 14.30-16.30) e domani (10-13 e 14.30-18) mentre ad Arcidosso il Polo museale sarà aperto domani (9.30-12.30 e 15.30 alle 18.30) e comprende il Museo del Paesaggio medievale, Museo Davide Lazzaretti, Museo delle Armi e Museo di arte e cultura Orientale (informazioni al 3667472612).