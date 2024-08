Nubifragio nel Grossetano: crolla muro a Pitigliano. Manciano, fulmine sul campanile; detriti sulle auto

Pitigliano (Grosseto), 18 agosto 2024 – Il nubifragio che si è abbattuto su Pitigliano con 25 millimetri di pioggia caduti in 15 minuti (cioè 25 litri d’acqua per metro quadrato di terreno) e 80 mm cumulati in poco tempo ha causato il cedimento di un muro della Selciata, che è stata chiusa. Manca la corrente nel centro storico, informa il Comune; tre famiglie sono state evacuate.

Nei pressi del paese gli allagamenti hanno costretto a interrompere la circolazione sulla statale 74 Maremmana. "Siamo al lavoro per ripristinare una situazione di normalità - scrive il Comune -, chiediamo a tutti massima prudenza e di non uscire se non strettamente necessario”.

Il muro crollato a Pitigliano e la strada invasa dall'acqua

A Manciano un fulmine ha colpito il campanile di San Leonardo, la chiesa parrocchiale danneggiandolo fortemente. C'è stata una caduta di sassi e detriti finiti su alcune auto parcheggiate nella strada sottostante. Illesi, ma tanta paura, per alcuni turisti che si sono trovati vicini alla chiesa al momento dello schianto del nembo. C'è stato un lieve spostamento d'aria, poi sono piovuti frammenti di calcina, mattoni, pietre. Sul posto la polizia municipale e i vigili del fuoco. Verifiche alla staticità della chiesa e allo stesso campanile, che potrebbe essere interamente demolito per motivi di sicurezza. Valutazioni in corso.