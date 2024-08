Temporali in Toscana, allerta sulla costa. Alberi sradicati a Livorno, allagamenti a Viareggio e Marina di Pisa

Firenze, 18 agosto 2024 – Era attesa per la tarda mattinata di oggi, 18 agosto, la forte perturbazione che aveva fatto scattare l’allerta gialla per temporali in tutta la Toscana. Secondo quanto riportato dal governatore Eugenio Giani sui social, la sala operativa della Protezione Civile seguendo una intensa perturbazione che ha attraversato la costa settentrionale, in estensione alle zone interne. A Bocca d’Arno si sono registrate raffiche a 85km/h.

La barca affondata a Marina di Pisa

E proprio a Marina di Pisa, nella notte, una barca a vela è affondata. La causa principale sembra legata a un’avaria, ma ha influito anche il maltempo. Le due persone che si trovavano a bordo sono riuscite a mettersi in salvo raggiungendo la riva con il gommone di emergenza.

Temporali intensi anche in Versilia e in provincia di Massa, dove si sono cumulati diversi millimetri di pioggia. A Viareggio si è allagata la Passeggiata, ricreando un effetto simile a quello visto altre volte. Nella zona sono caduti circa 80mm di pioggia. Inoltre alcuni cornicioni di terrazzi sono caduti e la polizia municipale è intervenuta in alcuni punti della città per provvedere a transennare per mettere in sicurezza.

Gli alberi sradicati a Livorno

A Livorno una coppia di turisti austriaci è rimasta intrappolata con la propria auto all’interno del sottopasso di via Firenze, non nuovo ad allagamenti di questo tipo. Il forte vento ha creato diversi problemi anche sul lungomare: su viale Italia, tra l’Accademia Navale e l’hotel Gennarino, le tamerici sono state sradicate e gettate in mezzo alla strada. Interventi in corso per riportare la situazione alla normalità.

Nel grossetano un’intensa cella temporalesca ha portato precipitazioni cumulate di 70mm. A Pitigliano sono caduti 25mm di pioggia in 15 minuti.