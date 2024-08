Maltempo, allagamenti e alberi caduti dopo i forti temporali nell’Empolese Valdelsa

Empoli, 18 agosto 2024 – Il maltempo si è spostato dalla costa verso l'interno della Toscana. Circa 30 richieste di intervento ai vigili del fuoco per le avverse condizioni meteorologiche, con temporali e rovesci che hanno colpito l'area di Empoli e della Val d'Elsa, nei comuni di Castelfiorentino e Gambassi Terme. Ci sono stati alberi piegati dal vento e rami a terra o pericolanti, inoltre i pompieri vengono richiesti per mettere in sicurezza oggetti pericolanti.

Risultano danni da acqua, come allagamenti e piccoli smottamenti stradali.

Albero caduto in via Oreste Montanelli a Empoli

Intanto la sala operativa della protezione civile della Regione Toscana ha prorogato l’allerta gialla per rischio temporali anche alla giornata di lunedì 19 agosto. L’allerta è valida su tutta la Toscana occidentale, sulla costa e sulle Isole dell’Arcipelago.