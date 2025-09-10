Luca Minucci: "La sanità va ripensata"

"La Regione Toscana continua a trattare la provincia di Grosseto come se fosse un territorio con una popolazione stabile e limitata. Ma la realtà è ben diversa: durante i mesi estivi i nostri comuni costieri vedono milioni di presenze turistiche, che moltiplicano in modo esponenziale il numero di persone da assistere e da servire. Le risorse destinate alla sanità, i medici, gli infermieri e le strutture sono calcolati ’sulla carta’, senza tener conto di questa pressione straordinaria". E’ quanto dice Luca Minucci (FdI) secndo il quale "il risultato è che il personale sanitario si trova costretto a turni estenuanti, spesso con straordinari non retribuiti, mentre i cittadini e i turisti devono fare i conti con servizi insufficienti e tempi di attesa inaccettabili".

"Questo sistema – aggiunge Minucci – è ingiusto e dannoso per Grosseto e per tutta la Maremma. Noi non possiamo più permetterci di essere trattati come una provincia di serie B. La Regione deve cambiare metodo: la distribuzione delle risorse sanitarie deve essere rimodulata considerando anche il fattore turistico e le presenze stagionali, altrimenti ogni estate si ripeterà la stessa emergenza. Se sarò eletto consigliere regionale, la mia prima proposta sarà proprio quella di modificare i criteri di assegnazione delle risorse, affinché Grosseto e le altre aree turistiche abbiano finalmente ciò che meritano: un sistema sanitario all’altezza delle esigenze reali, non delle statistiche di Firenze. È una questione di giustizia, di sicurezza e di rispetto verso chi lavora nella sanità e verso i cittadini che qui vivono e trascorrono le loro vacanze".