Lotta allo spreco: "L’Emporio solidale" diventa un esempio

GROSSETO"L’Emporio Solidale" come risposta alla povertà alimentare e allo spreco. Sarà questo il tema dell’incontro in programma domani dalle 9 alle 13 nella sala Pegaso della Provincia dove saranno analizzate esperienze e metodi di chi lavora per ridurre gli sprechi e costruire un sistema che metta al centro le persone. "L’evento – dicono gli organizzatori – rappresenta un’occasione di confronto tra istituzioni, associazioni e realtà attive sul territorio per approfondire il ruolo degli empori solidali, non solo come risposta immediata alle difficoltà economiche, ma anche come strumento di educazione al consumo consapevole e di promozione dell’autonomia sociale ed economica. Attraverso testimonianze e interventi di esperti, si analizzeranno esperienze concrete e progetti di recupero e redistribuzione alimentare".

Previsti gli interventi di Maria Chiara Vazzano, Tania Barbi, Michele Bottoni, Alfio Angeli, don Enzo Capitani (nella foto), Pietro Mondì, Roberto Trucchi, Chiara Maria Del Cherico, Annarita Naselli, Daniele Bellini e Irene Rossi.