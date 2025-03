Lo Skate Park nel futuro. Proposta degli studenti: "Diventi area ricreativa"

"La notizia della simulazione del Consiglio comunale organizzata dalla classe 3B della scuola 'Arrigo Bugiani' mi ha riempito di orgoglio e speranza. Come presidente dell’Associazione Balance, che promuove lo skateboard e le attività ricreative per i giovani di Follonica, trovo questa iniziativa non solo educativa, ma anche profondamente significativa per il nostro territorio". Ha iniziato così Maciej Vella, presidente dell’associazione che gestisce lo spazio dello skate park a Follonica. Lo Skate Park è infatti da tempo un punto di riferimento per i ragazzi e le ragazze della città. È un luogo di aggregazione, di sport, di creatività e di crescita. Ogni sabato, attraverso le lezioni, si nota come questo spazio sia amato e vissuto dai giovani. È un posto dove si formano amicizie, si superano paure e si impara a condividere passioni.

"La proposta avanzata dagli studenti durante la simulazione – aggiunge Vella – che è quella di creare un’area pubblica gratuita ad uso ricreativo vicino allo Skate Park, dimostra quanto i ragazzi di Follonica sentano proprio questo luogo e quanto desiderino vederlo crescere e migliorare. Le loro parole non sono solo un espressione di bisogni, ma una vera e propria visione per il futuro. Questa iniziativa scolastica ci ricorda che i giovani non sono solo il futuro, ma anche il presente della nostra comunità. Ascoltare le loro idee e le loro istanze è fondamentale per costruire una città più inclusiva e attenta alle esigenze di tutti. Lo Skate Park e le aree limitrofe hanno un potenziale enorme: possono diventare uno spazio polifunzionale, aperto a tutte le generazioni, dove sport, cultura e socialità si incontrano".

"Come associazione – chiude il presidente dell’associazione Balance – siamo pronti a collaborare con le istituzioni, le scuole e i cittadini per trasformare questa visione in realtà. Crediamo che progetti come quello proposto dai ragazzi possano aprire la strada a nuove opportunità di sviluppo per Follonica, rendendo la nostra città un luogo sempre più accogliente e dinamico. Grazie alla scuola 'Arrigo Bugiani', agli insegnanti e soprattutto ai ragazzi per averci ricordato quanto sia importante dare voce ai giovani. Le loro idee sono semi che, se coltivati, possono portare frutti meravigliosi per tutta la comunità".