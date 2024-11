Le chicche di Gustatus. Le Lady Chef firmano le prelibatezze della cucina in rosa

Cucina in rosa per il ristorante di Gustatus con le Lady Chef scelte dal consorzio Welcome Maremma come partner principale per la gestione dei piatti che caratterizzeranno l’intera edizione 2024. Le Lady Chef sono un dipartimento che nasce all’interno di Federazione Italiana Cuochi nel 1996 e ha l’obbiettivo di offrire opportunità e visibilità: opportunità nel senso di migliorare le condizioni di lavoro, emergere e conquistare un proprio spazio e vedere riconosciuti i propri meriti in un contesto di lavoro ’tradizionalmente’ al maschile e visibilità, fornendo occasioni dedicate al genere dove le donne possano mettersi in evidenza e valorizzare aspetti specifici. L’associazione coinvolge dalle ragazze uscite dagli Istituti Alberghieri alle professioniste alle chef stellate. Ciascuna delle dieci Associazioni Cuochi della Toscana ha un suo comparto Lady Chef e una sua responsabile che in Maremma è la chef Antonella Celio.

"Quest’anno Welcome Maremma – spiega il presidente del consorzio Andrea Ciampana –, come partner principale del Comune di Orbetello e in qualità di responsabile della sezione enogastronomica della manifestazione, ha il piacere di avvalersi della piena collaborazione delle Lady Chef della Costa d’Argento e Grosseto. Un supporto per la nostra cucina veramente molto valido che si avvale della collaborazione dell’unico uomo presente in cucina Lorenzo Di Roberto, con il quale si è creata una bella alchimia che sta valorizzando in modo significativo l’attività del ristorante. Ringraziamo le nostre favolose Lady Chef Antonella Celio, Maria Teresa Giovani, Giusy Coppola, Sara Celio, Anna Francese, Valentina Varriale, Loredana Bertelli e Lorenzo per l’impegno che stanno profondendo per garantire il successo di Gustatus attraverso ogni loro singolo piatto".

"Gustatus da 19 anni racconta le eccellenze del nostro territorio – sottolinea l’assessora Maddalena Ottali – e siamo molto orgogliosi che questa edizione valorizzi le eccellenze femminili in cucina. Per questo ringraziamo Welcome Maremma per aver realizzato un sodalizio con alcune delle nostre migliori chef. Ringraziamo, inoltre, le Lady Chef per aver accettato l’invito ed essersi messe in gioco".