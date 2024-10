Manifestazione enogastronomica. L’attesa è finita: da oggi a domenica a Orbetello è tempo di "Gustatus"

Prende il via oggi la diciannovesima edizione di Gustatus, che animerà le vie del centro storico fino a domenica 3 novembre. Ciò comporterà necessariamente alcune modifiche alla viabilità predisposte dalla Polizia municipale. Allestito anche un servizio di navetta bus che collegherà i parcheggi a tutti i punti espositivi di Gustatus. Gli orari e i percorsi sono a disposizione dei visitatori alla segreteria di "Welcome" in piazza Cortesini. "Ci saranno tra le cose da vedere ed assaporare lo street food, il salone del vino degustatus, The Maremma Food Show, Master class e show cooking – ricorda l’assessora al turismo e commercio Maddalena Ottali –. Fra gli eventi collaterali, le gite in barca e in kayak, eventi culturali, musicali, sportivi, il mercatino delle curiosità. E ancora, il mercato dei sapori, la rassegna dell’Orto giusto, progetto di inserimento occupazionale per diversamente abili realizzato, ad Ansedonia. Per i buoni gustai poi la Piazza della Ciccia in piazza del Plebiscito e La Piazza delle Filiere in piazza Duomo". Per la cultura, sarà assegnato il premio culinario dedicato al compianto Ennio Graziani, avvocato e più volte presidente del Rotary Club della Costa d’Argento. La "Via degli artisti", in via Gioberti, ospiterà decine di pittori e scultori toscani. Altri eventi collaterali saranno il "Villaggio della Proloco" ai Giardini storici di Orbetello e in piazza Cortesini. Mostre al Palazzo del Frontone di Talamone, apertura straordinaria con rassegna archeologica e storica al Museo Spagnolo della Guzman. Ai Giardin chiusi c’è la "Casa degli orrori", nel centro storico ci sarà invece il percorso della cinquanta cantine sociali e cooperative dell’Italia centrale. Infine altre iniziative speciali organizzate dalla Proloco e dalle associazioni storiche di Orbetello: sfilate in costume del periodo spagnolo, e quelle dei gruppi folkloristici lagunari.

Gustatus è organizzato da Welcome Maremma e Comune di Orbetello e si avvale della collaborazione di Conad, Banca Tema e Love Italian Food. "C’è davvero tanta attesa – dicono il sindaco Andrea Casamenti e l’assessora Maddalena Ottali –. Speriamo che il bel tempo previsto porti anche più turisti dei tanti già previsti". Infine le trattorie e i ristoranti di Orbetello, tra le altre proposte, presenteranno anche il menù Gustatus 2024.

Michele Casalini