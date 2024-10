Nuova edizione di Gustatus. I quattro giorni "golosi"

"Gustatus" torna in laguna dal 31 ottobre al 3 novembre. La manifestazione, promossa dal Comune di Orbetello in collaborazione con il Consorzio Welcome Maremma e "I Love Italian Food", con il patrocinio della Regione, celebra il gusto in tutte le sue sfumature. Un’occasione che fonde eccellenze gastronomiche, tradizioni locali e un ricco programma di intrattenimento per grandi e piccini, con un tocco speciale a tema Halloween. Il programma di Gustatus, presentato ieri mattina in Comune, offre un ricco ventaglio di attività adatte a tutte le età: spettacoli dal vivo, approfondimenti culturali, eventi diffusi nei bar della città, degustazioni enogastronomiche e tanta musica. L’evento coincide con le celebrazioni di Halloween e anche quest’anno l’atmosfera sarà resa magica da giochi a tema, case dell’orrore, spettacoli di burattini, racconti di cantastorie, trampolieri e divertenti performance comiche. Il programma prevede showcooking, degustazioni e talk show con ospiti d’eccezione, tra cui chef stellati e personalità di rilievo del territorio ma anche personaggi del mondo televisivo come Sonia Peronaci e Luca Terni. Tra le esperienze proposte: degustazioni di formaggi e salumi, masterclass sul vino, blind tasting, approfondimenti sull’olio e visite guidate alle cantine locali. L’evento non mancherà di offrire iniziative culturali di grande interesse. Tra queste, Gustatus al Museo, che si terrà nel Museo archeologico Guzman durante tutta la manifestazione. La mostra "L’Etruria a tavola. Alle origini del gusto nella Toscana antica" trasporterà i visitatori in un viaggio culinario nell’antichità, con un omaggio speciale: un ricettario antico per tutti i partecipanti.

" La grande novità di questa edizione è DeGustatus – hanno detto il sindaco Andrea Casamenti e l’assessore Maddalena Ottali –, uno spazio interamente dedicato ai produttori di vino, protagonisti del Salone del Vino di Orbetello. Ogni giorno, nella sala ex Frontone in piazza della Repubblica, i visitatori avranno l’opportunità di degustare i vini di diverse cantine".

Michele Casalini