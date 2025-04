Lavori in piazza della Palma. Appello delle associazioni: "Ora tempi certi e ristori"

GROSSETOUn incontro necessario e doveroso per comprendere lo stato dell’arte di una situazione che ha creato e sta creando reali problematiche alle attività commerciali limitrofe ai cantieri che insistono nel centro storico di Grosseto, in particolare in piazza della Palma e vie collegate fino ad arrivare in piazza de’ Maria e via de’ Barberi dove i lavori della Green Way sono fonte di analoghe criticità. L’assessore alle attività produttive e vicesindaco Bruno Ceccherini, insieme al collega con delega ai lavori pubblici Riccardo Ginanneschi, hanno raccolto l’invito al confronto presentato dalle due associazioni di categoria del commercio insieme alla neonata associazione CentriAmo Grosseto, per comprendere la reale situazione del prolungato cantiere che sulla carta doveva concludersi lo scorso 31 marzo.

"Come associazioni di categoria del commercio abbiamo operato senza clamore, ma in maniera continua ed insistente in questi mesi per incalzare l’amministrazione comunale verso la risoluzione delle problematiche connesse al prolungamento dei lavori pubblici che interessano il centro storico della città, viste le non poche conseguenti difficoltà per le attività commerciali" le parole comuni dei due direttori Gabriella Orlando di Confcommercio ed Andrea Biondi di Confesercenti."Plurimi sono stati recentemente i contatti fra le due associazioni di categoria e le rispettive basi associative, per riportare le istanze dei nostri imprenditori all’Amministrazione, per non venire meno al nostro ruolo di sindacati di categoria, potendo da una parte comprendere le difficoltà che il settore Lavori Pubblici ha incontrato nel procedimento di affidamento per la realizzazione e completamento delle opere, ma continuando a spronare perché le problematiche occorse fossero superate nell’interesse del tessuto commerciale locale". E poi ancora."Abbiamo infatti richiesto all’unisono, alla presenza di Alberto Macchi, neo presidente della neonata associazione del piccolo commercio sito nel centro storico cittadino CentriAmo Grosseto, comunicazione di tempi certi per la conclusione dei lavori, e ristori per le attività condizionate negativamente da ormai quasi due anni dal persistere dei cantiere, in piazza La Palma come in Piazza De Maria".