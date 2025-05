Laguna, Parco Ambientale. L’assemblea del Comitato

Ieri mattina si è tenuta l’assemblea del Comitato Civico "Orbetello Bene Comune" all’ex chiesa di Sant’Antonio, in via Dante Alighieri a Orbetello, convocata con urgenza in virtù dell’incontro che si terrà il 14 maggio al Ministero dell’Ambiente tra i futuri soci del Parco Ambientale della Laguna di Orbetello. "Si tratterà di un incontro propedeutico alla definizione dello statuto del futuro Consorzio e dei prossimi passaggi, fortunatamente accelerati – spiegano dal comitato -. Abbiamo inviato una Pec alle istituzioni che saranno future socie del Parco (Ministero dell’Ambiente, Regione Toscana, Provincia di Grosseto, Comuni di Monte Argentario e Orbetello) per richiedere degli incontri finalizzati ad avviare un dialogo con gli enti coinvolti, conoscere i termini del percorso e offrire la propria disponibilità, in rappresentanza della cittadinanza, a supportare e collaborare fattivamente con loro. La stessa Pec è stata poi inoltrata anche agli onorevoli Marco Simiani e Fabrizio Rossi". "Ad oggi – proseguono dal comitato – è arrivata la risposta della Regione Toscana che è disponibile a un confronto e, in attesa di ricevere le altre risposte, il Comitato Cittadino ha deciso di convocare l’assemblea per confrontarsi, assieme alla cittadinanza, per definire proposte, idee e richieste da porgere alle istituzioni. Riteniamo, infatti, necessario avviare un confronto tra istituzioni e cittadinanza. L’assemblea è stata molto partecipata sia dagli iscritti, che ad oggi sono oltre 150, sia dagli altri presenti intervenuti". "Il Comitato Cittadino "Orbetello Bene Comune" – si legge nel documento che ne è scaturito – si è costituito con l’intento di operare per la tutela e la cura del territorio. Fra gli scopi suggeriamo di realizzare un marchio territoriale da utilizzare sia in veste di identificativo generale sia in azioni di sostenibilità, qualità ambientale e promozionale; realizzare strumenti di divulgazione della propria attività istituzionale; realizzazione in loco di un centro di ricerca e monitoraggio, ricerca applicata e raccolta dati prodotti e validati da organismi statali e accademici; promozione di attività di sensibilizzazione circa i cambiamenti climatici e la conoscenza dell’ambiente lagunare; valorizzazione e tutela del patrimonio culturale. "Visto l’attuale stato di emergenza in cui versa la Laguna di Orbetello – concludono – per il Parco dovrà intendersi prioritario l’obiettivo della tutela e della cura ambientale del territorio. Per questo motivo, tutte le attività produttive, ludiche, sportive esistenti sull’area dovranno avere una rilevanza secondaria rispetto alle priorità del risanamento ambientale generale".