Laguna Orbetello, Fedagripesca Toscana: "Inaccettabile una strage di pesci ogni tre anni; servono interventi strutturali”

Orbetello (Grosseto), 26 luglio 2024 – “La strage dei pesci nella laguna di Orbetello è almeno la terza nell’ultimo decennio: non è più un’emergenza, ma una questione cronica. Servono subito gli interventi strutturali ed un organismo di gestione”. Questo è l'allarme lanciato da Andrea Bartoli, vicepresidente di Fedagripesca Toscana, a seguito dell'ennesima moria che sta decimando centinaia di quintali di pesci nella laguna.

“La tragedia è annunciata ormai da tempo, per le cause che sono note a tutti. Il surriscaldamento delle acque lagunari, l’anossia provocata dall’alga valonia e i valori chimici fuori controllo stanno spazzando via tutto il pesce, sia quello da vendere subito che quello appena nato, destinato a rigenerare la fauna ittica in laguna”, spiega Bartoli.

La situazione sta diventando insostenibile per l’ecosistema della laguna e per l’economia locale, che dipende fortemente dalla pesca.

Bartoli sottolinea l'urgenza di interventi strutturali per risolvere il problema alla radice: “Ripetiamo da anni che si tratta di un evidente problema su cui intervenire alla fonte, perché riguarda le infrastrutture. Le istituzioni preposte si devono attivare al più presto: non c’è più tempo. La regione si è già fatta portatrice di questa istanza con il governo, ma il tempo è già esaurito: serve subito la legge che attendiamo da troppo tempo per sbloccare i fondi necessari. Se i tempi si allungano ancora, la situazione diventerà sempre più catastrofica”.

La proposta di Bartoli non si limita agli interventi infrastrutturali urgenti, ma punta anche alla creazione di un organismo di gestione stabile della laguna. “Una volta compiuti gli interventi necessari, sarà poi necessario istituire un organismo di gestione stabile della laguna, per evitare che situazioni del genere tornino a distruggere il lavoro di un intero comparto sul territorio e un ecosistema che oggi è stato stravolto”, conclude Bartoli.

Un ecosistema in crisi

La laguna di Orbetello è un'area ecologicamente sensibile e di grande valore ambientale, ma è anche un pilastro economico per la comunità locale grazie alla pesca. La ripetuta moria di pesci minaccia entrambi questi aspetti, causando un danno che è tanto ecologico quanto economico. Le condizioni attuali della laguna sono il risultato di anni di cambiamenti ambientali non affrontati nel modo adeguato, oltre che di infrastrutture inadeguate.