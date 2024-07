Ansedonia, moria di pesci: "Situazione peggiorata"

ORBETELLO

La situazione in laguna è peggiorata, con moria di pesci ad Ansedonia. E’ lo stesso sindaco, Andrea Casamenti, a ufficializzare che la "situazione ambientale della laguna si è aggravata durante la notte scorsa". "Siamo stati subito ad Ansedonia allo sgrigliatore che separa il canale che corre verso il mare dal bacino di levante – afferma il primo cittadino di Orbetello – . Siamo rimasti lì tutta la mattina (ieri per chi legge, Ndr.)". Casamenti ha quindi fimato l’apertura del Coc (il Centro operativo comunale per le emergenze) e ha subito avvertito il presidente della Regione, Eugenio Giani, che due giorni fa insieme a Leonardo Marras era stato ad Orbetello per un sopralluogo tecnico sull’intero bacino. Il sindaco fa sapere che si terranno aggiornamenti continui sulla situazione della laguna e sulla moria di pesci ad Ansedonia. Allo sgrigliatore finiscono numerosi scoli delle vasche, pur depurate, per la produzione del pesce. Va anche detto che con il calo del vento fresco di maestrale, che movimenta le acque della laguna, ossigenando il bacino e creando correnti interne, la situazione è indubbiamente peggiorata. Questo, anche per il fatto che è senza dubbio è aumentata ulteriormente la temperatura delle acque del bacino, dove si immettono ingenti masse d’acqua di mare, probabilmente insufficienti, ma soprattutto non si aprono le griglie che lascerebbero libero il pesce di trovare vie di fuga, senza morire in laguna. Con l’apertura del Coc si cercherà di monitorare continuamente la situazione e di intervenire anche per rimuovere i pesci morti in queste ultime ore. intanto, la giunta ha già approvato alcuni atti importanti.Intanto la giunta ha approvato alcuni atti importanti. "Sono state approvate in giunta due delibere – dice Casamenti –. La prima è un atto di indirizzo per la collocazione di panne di contenimento all’uscita del canale di Ansedonia volte a garantire il corretto deflusso dell’acqua della laguna in uscita. La seconda delibera stabilisce il finanziamento comunale di 80mila euro per tale collocazione". "Ci è arrivata inoltre – conclude il sindaco – la comunicazione ufficiale dello smaltimento da parte della ditta incaricata mercoledì del pesce morto quantificato in 130 chili. Oggi (ieri per chi legge, Ndr.) il quantitativo è salito in modo importante ed è attivo lo sgrigliatore ad Ansedonia, con la raccolta e smaltimento dell’eventuale pesce morto. Restiamo in stretto contatto con Regione".

Michele Casalini