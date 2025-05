Laguna, istituzioni al lavoro. Prima riunione sul Consorzio: "A giugno incontro decisivo"

ORBETELLO

Consorzio della Laguna, ieri la prima videoconferenza. "Abbiamo accelerato la procedura – ha sottolineato il sidnaco di Orbetello, Andrea Casamenti - e il 3 giugno incontro decisivo per lo statuto". La videoconferenza si è svolta per discutere con tutti gli enti coinvolti della costituzione del Consorzio che gestirà il parco ambientale della Laguna di Orbetello. A darne comunicazione in consiglio comunale è stato il sindaco Andrea Casamenti, che ha parlato di una: "Riunione positiva tra tutti gli enti consorziati: Ministero dell’Ambiente, Regione Toscana, Provincia di Grosseto, Comune di Orbetello e Comune di Monte Argentario".

"La videoconferenza – sottolinea il primo cittadino lagunare – è il primo passo di una forte accelerazione alla procedura di costituzione del consorzio, richiesta dalla nostra amministrazione. Ringraziamo il ministro Pichetto Fratin e il sottosegretario Barbaro per averci ascoltati e accolto le nostre istanze. Abbiamo già fissato la data del prossimo incontro, che sarà decisiva per la stesura dello statuto del consorzio stesso". E poi ancora: "La bozza sul tavolo – spiega il sindaco – è stata apprezzata da tutti, confermando l’ottimo lavoro del ministero: sono necessarie soltanto alcune piccole modifiche, che saranno apportate nei prossimi giorni. Questo è un risultato importante, in quanto abbiamo chiesto tempi certi per la nostra Laguna, per l’attivazione degli organi esecutivi, e la direzione del ministero si è dimostrata solerte. La prossima riunione, inoltre, tratterà le quote economiche e il potere decisionale di ogni ente all’interno del consorzio, e si inizierà a parlare anche dei finanziamenti, sia per gli interventi ordinari che per quelli straordinari".

"Il prossimo appuntamento – conclude il sindaco – è stato fissato per il 3 giugno, e siamo molto soddisfatti che gli incontri stiano avvenendo così rapidamente. Ci auguriamo di avere il prima possibile un nuovo assetto di gestione". Sul tema laguna e Consorzio è intervenuto anche il deputato di Fratelli d’Itlia, Fabrizio Rossi: "La Regione tenta goffamente di sovrapporre una legge regionale a una norma nazionale già approvata e operativa. Un atto inefficace e istituzionalmente scorretto. Capisco che dopo aver mal gestito la laguna ci si possa sentire in colpa, ma addirittura approvare una legge regionale già superata da quella statale dimostra ancora l’inadeguatezza della Regione".