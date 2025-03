L’addio a Daniele Venturi nella chiesa di Sant’Agostino

Dal tardo pomeriggio di ieri la salma di Daniele Venturi (nella foto con Papa Ratzinger), 55 anni, deceduto all’Ospedale di Siena nelle prime ore di giovedì, è all’interno della Chiesa di Sant’Agostino, in Cittanuova a Massa Marittima dove è stata allestita la camera ardente e dove, ieri sera alle 21, è stato celebrato il Rosario. Prima che lasciasse Le Scotte la salma era stata sottoposta ad autopsia per stabilire con esattezza le cause della improvvisa morte di Daniele. Oggi, alle 15.30 , sarà celebrata nella stessa Chiesa, la messa prima che la salma venga fatta proseguire verso il cimitero comunale del capoluogo per la tumulazione. Accanto al manifesto funebre della famiglia ne spicca uno particolare quello ’Dei Ragazzi del Muretto di Poggio’ che hanno voluto ricordare le risate e la gioia del gruppo nei momenti felici in questo passaggio triste. Sul web tanti messaggi di condoglianze e solidarietà con la Comunità dell’Unità Pastorale di Massa Marittima che si unisce al dolore della famiglia per la morte di Daniele, fondatore dei Papaboys.

R.P.