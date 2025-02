"La Tirrenica prima del ponte di Messina"

GROSSETO"L’importanza per tutta Italia del finanziamento della Tirrenica è pari a quella del finanziamento del ponte di Messina". Lo ha affermato ieri Eugenio Giani (foto), presidente della Regione Toscana, sottolineando che "abbiamo visto con preoccupazione il venir meno delle risorse ad Anas per interventi da sempre attesi, in particolare la Tirrenica, argomento su cui immagino il sindaco di Grosseto, Antonfrancesco Vivarelli Colonna parli con il ministro dei Trasporti, Matteo Salvini: ieri (martedì, ndr) il primo cittadino è stato ricevuto da Salvini a Roma. Spero proprio che possa essere capito il bisogno di finanziare Anas per questo genere di interventi infrastrutturali che ricadono in Toscana, ma che hanno un rilievo nazionale". Il givernatore della Toscana, Eugenio Giani è intervenuto su questo argomento, dibattutissimo da decenni, a margine di una conferenza stampa sulle bonifiche Keu, sottolineando che l’intervento da finanziare riguarda "quel tratto di strada che parte dai primi due lotti, quello dal confine con il Lazio all’area di Ansedonia, e poi da Ansedonia attraversando Orbetello ed Albinia fino a quello che è Grosseto". Quel tratto di strada che da decenni, appunto, viene indicato come il ’buco nero’ europeo del sistema autostradale. Eliminarlo significherebbe comunque arrivare con anni e anni di ritardo.