La festa per il ’Marrone’. Degustazione delle farine e poi una cena speciale

Un evento per la celebrare il marrone di Scarlino. L’associazione Assaggiatori di farina di castagne ha ideato una giornata dedicata ad uno dei prodotti tipici scarlinesi, con il patrocinio dell’assessorato all’Agricoltura del Comune di Scarlino.

L’appuntamento è per venerdì: alle 18.30 in sala consiliare Claudio Cantini presenta una degustazione di farine di castagna per esplorarne l’affascinante aspetto sensoriale olfattivo e gustativo.

Alle 20.30 invece è in programma la cena, al ristorante ’La Vecchia Locanda’, sempre nel borgo storico. Durante la cena, gli ospiti potranno deliziarsi con un percorso gastronomico pensato per valorizzare questo prezioso frutto in ogni sua sfumatura. Si inizierà con crostini di pane ai marroni serviti con lardo e miele di castagno, seguiti da saporiti bocconcini di marroni avvolti in pancetta croccante e profumati alla salvia. Il primo piatto sarà una raffinata proposta di tagliolini ai marroni conditi con olio scarlinese, mentre il secondo piatto vedrà protagonista un tenero brasato accompagnato da una delicata crema di marroni. A concludere la serata in dolcezza, un semifreddo ai marroni che racchiude tutti i profumi del bosco. Per prenotazioni è possibile contattare il ristorante 0566 866096.

"Questa serata – spiega l’assessore all’Agricoltura, Giorgio Maestrini – rappresenta un momento di convivialità, di approfondimento e di celebrazione della nostra identità agricola e culturale. Ringraziamo l’associazione per averci proposto l’evento. Un’occasione per stare insieme e valorizzare una tradizione che continua a vivere nel cuore del borgo".