Nuovo vasto incendio nel grossetano. Minacciate le abitazioni, in arrivo i Canadair

Scansano, 11 luglio 2025 – Non c’è pace per gli incendi nel grossetano. Dopo le operazioni di bonifica andate avanti per tutta la giornata sui roghi di ieri, 10 luglio, un nuovo incendio è partito intorno alle 17 in località Preselle, nel comune di Scansano.

Le fiamme spinte dal vento si sono allargate rapidamente nella vegetazione e nel bosco costituendo un fronte attivo di centinaia di metri. Alcune abitazioni sono attualmente minacciate dalle fiamme, pertanto la Sala operativa provinciale ha disposto l'invio immediato di tre elicotteri e di numerose squadre di volontariato antincendi boschivi e operai forestali delle Unioni dei Comuni delle Colline Metallifere e del Fiora.

Sul posto è presente anche personale dei Vigili del Fuoco. Due direttori delle operazioni stanno coordinando lo spegnimento. In serata è previsto l'impiego dei Canadair per chiudere l'incendio.