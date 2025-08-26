Il regalo di Finardi ad Arcidò. Concerto gratuito in piazza per i cinquant’anni di carriera

ARCIDOSSO

Arcidosso si prepara ad accogliere uno dei grandi nomi della musica italiana: Eugenio Finardi sarà in concerto domani sera, alle 22, in piazza della Riconciliazione, con un live gratuito che si preannuncia uno dei momenti clou della terza edizione di Arcidò, la festa di fine estate che animerà il borgo amiatino fino a domenica 31. L’appuntamento musicale celebra i cinquant’anni di carriera del cantautore milanese con lo spettacolo ’Tutto ‘75-’25’, un viaggio sonoro che attraversa mezzo secolo di musica d’autore. Sul palco, Finardi proporrà i suoi brani più celebri – da Musica Ribelle a Extraterrestre – accanto alle tracce del suo nuovo album ’Tutto’, che unisce nuove sonorità a testi attuali e profondi. Accompagnato dal chitarrista Giuvazza Maggiore e da una formazione di musicisti di talento, Finardi porterà in scena non solo la sua inconfondibile voce, ma anche quella capacità rara di trasformare ogni canzone in un momento di dialogo emotivo con il pubblico.

Un’occasione unica per rivivere – o scoprire – la forza di un artista che ha saputo attraversare epoche e generazioni senza perdere autenticità. In attesa del concerto, a partire dalle 19.30, il centro storico di Arcidosso ospiterà l’Aperifrasca, una cena itinerante pensata per far conoscere i sapori del territorio.

Con un ticket i partecipanti potranno gustare un menù completo che include antipasti, due primi, due secondi, dolce e vino biologico Montecucco Doc, serviti in diverse postazioni all’interno del borgo. Il concerto di Eugenio Finardi è uno degli eventi principali di Arcidò 2025, manifestazione che da oggi a domenica porterà ad Arcidosso musica, teatro, laboratori, incontri e degustazioni, in un mix coinvolgente di arte e tradizione.

Per gli amanti della buona musica e della cultura toscana, un appuntamento da non perdere.

Nicola Ciuffoletti