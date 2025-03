Il Pd: "Una Giunta incapace". Fd’I: "Loro come un disco rotto"

ORBETELLO"Fratelli d’Italia, come sempre, cerca di distrarre l’opinione pubblica dalle proprie mancanze, accusando la Regione Toscana di ritardi nell’attivazione delle manovre sulle pompe della laguna. Secondo loro, queste pompe dovrebbero alzare il livello dell’acqua per mitigare il problema dei moscerini, ma si tratta di una soluzione improvvisata". Intervento l’intervento congiunto di Giacomo Termine, segretario provinciale del Pd e Rodolfo Bassi, segretario Unione comunale Pd. "La verità è che l’amministrazione di Orbetello, guidata da Fratelli d’Italia, non ha un piano concreto per la laguna – aggiungono – Proprio per questo, chiediamo alla Regione Toscana di portare urgentemente in votazione la legge 85/2024, che assegna al Comune di Orbetello il coordinamento di tutte le azioni sulla laguna, sotto una regia unitaria che garantisca interventi più efficaci e tempestivi. Al Comune di Orbetello chiediamo di fare la propria parte: che venga investita parte delle risorse della tassa di soggiorno nella salvaguardia della laguna". Pronta la replica di Minucci (FdI): "Il Pd – dice – continua come un disco rotto a richiedere le dimissioni della Giunta. Se fossero davvero dotati di onestà intellettuale dovrebbero si chiedere le dimissioni, ma quelle del governatore della Toscana Giani e della sua Giunta regionale. Adesso, per questi ritardi vogliamo dare la colpa forse al sindaco Casamenti?". Poi chiude: "Siamo molto preoccupati per il presente, ma abbiamo finalmente, grazie al governo Meloni ed all’attenzione dei parlamentari di Fratelli d’Italia, la sicurezza di poter guardare al futuro con maggiore ottimismo".