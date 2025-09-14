Il Monumento fa tripletta tra le donne

MANCIANOAncora non si è spento l’eco a Manciano del palio delle Botti, una manifestazione nata da poco ma molto sentita. Una manifestazione che ha visto anche l’affermazione della squadra femminile, nella kermesse riservata al gentil sesso. Con grinta, determinazione e un gioco di squadra impeccabile, è stata infatti la squadra femminile del rione Monumento a conquistare per il terzo anno consecutivo il cencio dipinto da Gigliola Manini del Vlll° edizione del Palio femminile, Il tempo finale (1:22.78) conferma la straordinaria prestazione delle ragazze che hanno saputo imporsi con forza e cuore sul percorso, regalando al pubblico uno spettacolo indimenticabile che ha applaudito le ragazze dall’inizio alla fine del percorso, ’ accompagnandole’ con un tifo infernale. A guidare il team, la capitana Elisa Mazzetti, affiancata dalla vice capitana Gaia Giardini. Insieme a loro, hanno spinto con energia e passione Arta Ndou, Valentina Mazzoli, Chiara Severini e Matilde Coppi, formando un gruppo unito e affiatato, che ha dimostrato ancora una volta il proprio valore. Un successo che non arriva per caso, ma è frutto di allenamenti intensi, collaborazione e una grande passione per una tradizione che, anno dopo anno, continua a coinvolgere e unire l’intero paese. "Complimenti alle altre squadre femminili dei rioni partecipanti – ha detto la priora Maddalena Totarelli - che con spirito competitivo, sportività e impegno hanno reso questo Palio avvincente fino all’ultimo. Complimenti alle nostre campionesse: Elisa, Gaia, Arta, Valentina, Chiara e Matilde. Avete fatto la storia".