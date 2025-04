Il ministro Alessandra Locatelli tra Argentario e capoluogo

Il ministro per le Disabilità Alessandra Locatelli è stata ieri in visita all’Argentario. Ad accoglierla il consiglio comunale convocato in seduta straordinaria. Il sindaco Arturo Cerulli l’ha omaggiata con un dono e ha ringraziato il consigliere Walter Capitani, il gancio che l’ha portata all’Argentario e Sara Minozzi, responsabile regionale della Lega per il reparto disabilità. "Ci adoperiamo per creare condizioni migliori – hanno detto gli assessori –. Porteremo la consulta per la disabilità nel prossimo consiglio per creare sinergia con le associazioni. Abbiamo attivato la procedura per il riconoscimento della bandiera lilla, per rendere accessibile il turismo a tutti. Oltre a rendere accessibili le nostre spiagge e abbattere le barriere architettoniche. Un orgoglio è la pista di atletica che stiamo realizzando, sogno di Ambra Sabatini". Dopo gli interventi delle associazioni, il Ministro ha ringraziato per "la grande rete di supporto della comunità. Non possiamo lasciare indietro nessuno – ha detto tra le altre cose –. Abbiamo strada da fare e dobbiamo farla insieme con lo strumento del Progetto di Vita. Con la riforma possiamo migliorarci". Nel pomeriggio, poi, il ministro Locatelli ha fatto tappa a Grosseto, dove ha incontrato prima gli studenti, nella sala Ede, rispondendo ad alcune delle loro domande. In un secondo momento ha incontrato i volontari della Misericordia al Bastione Garibaldi. Anche in questo caso facendo il punto sulle m olte iniziative nel sociale e per i diversamente abili.

Andrea Capitani