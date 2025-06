Il cuore dei cani nel libro di Semplici

È uscito ’Oltre le onde, oltre il guinzaglio – Tra mare e terra, alla scoperta del cuore dei cani’, il libro autobiografico di Alessandro Semplici, istruttore cinofilo, tecnico di alimentazione veterinaria, responsabile del Nucleo cinofilo della Società nazionale di Salvamento – Sezione di Follonica e fondatore del Centro Cinofilo Newfoundly.

Il volume, scritto in prima persona con tono intimo e coinvolgente, ripercorre le tappe principali della vita dell’autore: dall’infanzia segnata dalla presenza dei primi cani, fino alle esperienze più intense vissute sul campo come unità cinofila da salvataggio, tra onde, addestramenti, interventi reali e il legame profondo con i suoi cani, in particolare Dafne e Cesare.

Accanto ai racconti personali, emerge una riflessione più ampia sul rapporto uomo-cane, sul rispetto dei tempi e delle emozioni degli animali, e sull’importanza dell’educazione cinofila come percorso reciproco di crescita e consapevolezza.

"Ho voluto raccontare la mia storia – dichiara l’autore – non per celebrare me stesso, ma per condividere ciò che i miei cani mi hanno insegnato. Ogni passo con loro è stato un passo verso una versione migliore di me stesso".

Il libro è disponibile sul sito dell’editore Youcanprint, sui principali store online ed è ordinabile nelle migliori librerie.