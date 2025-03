Il cammino dell’acqua e libri. Panchina rossa a Poggio Murella

PROVINCIA

Si chiama ’Giornata internazionale per i diritti della donna’ e in Maremma si traduce in una miriade di eventi. Dalla cultura, all’attività outdoor, passando per la musica e l’intrattenimento. Sull’Amiata tanti appuntamenti a Santa Fiora organizzati grazie alla collaborazione tra Centro commerciale naturale, Comune e Anpi. Si parte alle 10.30 il ’Il cammino dell’acqua al femminile’, trekking con partenza dalla Panchina Rossa nel Parco della Rimembranza. Nel pomeriggio le iniziative iniziano dalle 15.30 al Bar da Bea ’Tra un tè, un caffè e pasticcini’. Alle 16, al White Bar, ’Storie di donne nei paesi dell’Africa sub-sahariana’, in collaborazione con Fondazione Santa Fiora Cultura, con esposizione d’arte di Anette Maeding. Omaggio per tutte le donne. Alle 16.30 al negozio ’Fiori da Alessia’ "Due chiacchiere tra donne sulla panchina" con bibite e pasticcini. Dalle 17 molte occasioni per un aperitivo a tema nei locali del centro. La Commissione Pari opportunità dà il via oggi, con la proiezione del film di Paola Cortellesi "C’è ancora domani" al Cinema Teatro Amiatino di Castel del Piano al progetto "Crescere Responsabili: educare alla parità di genere ed ad una cultura del rispetto". Il progetto è promosso in collaborazione con la Camera Minorile di Grosseto. Dalla montagna al mare. Il sindaco Matteo Buoncristiani e l’amministrazione comunale di Follonica hanno previsto di illuminare il palazzo comunale di colore giallo, come la mimosa simbolo dell’8 marzo. Sempre a Follonica, ma nella giornata di domani, il Punto di ascolto antiviolenza, Centro Antiviolenza Olympia de Gouges APS, con il patrocinio del Comune ha organizzato la proiezione del docu-film "Tempo d’Attesa" presso la Sala Tirreno. L’appuntamento è alle 16.30. Questa mattina alle 10 a Poggio Murella, nel comune di Manciano si terrà l’inaugurazione della "Panchina rossa" contro la violenza sulle donne. La cerimonia avrà luogo nella strada principale di via Sasso Rosso. Oggi pomeriggio al Circolo Arci di Manciano è in programma la lettura scenica "Se dico donna..."a cura del Teatro Studio Grosseto, con interventi di Daniela Marretti ed Enrica Pistolesi.

N.C.