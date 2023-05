Il cadavere non si trova, ma c’è già un indagato

Firenze, 21 maggio 2023 – C'è un indagato sul presunto cadavere sotterrato in via Giordania, nella zona artigianale di Grosseto: il sostituto procuratore Valeria Lazzarini ha aperto un fascicolo per distruzione di cadavere a carico di un 54enne grossetano.

Secondo la procura sarebbe stato lui, che è adesso difeso dall'avvocato Giovanni Livio Sammatrice, a far sparire il corpo di un uomo del quale non si conoscono le generalità, nel terreno di via Giordania dove lui abita, all’interno di una roulotte avuta dal Comune in uso gratuito.

Venerdì in quel terreno erano arrivati i carabinieri del Ris, le unità cinofile di Pisa e un escavatore messo a disposizione dall'esercito. Del corpo non ci sarebbe nessuna traccia.