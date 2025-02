I segreti dell’"Albero delle meraviglie" svelati da Farinelli

Oggi alle 16 nel’aula magna della Fondazione Polo Universitario Grossetano in via Ginori si terrà il convegno del ciclo Incontri con le voci dell’archeologia, dal titolo "La Fonte medievale di Massa Marittima e il suo ‘albero delle meraviglie". L’evento è organizzato in collaborazione tra Fondazione Polo Universitario Grossetano, Dipartimento di Scienze Storiche e dei Beni Culturali dell’Università di Siena ed Associazione Archeologica Maremmana. Relatore sarà Roberto Farinelli, professore associato nel corso di laurea in Scienze Storiche e del Patrimonio Culturale.

"Lo scavo nel sottosuolo – spiega il professore – fece di Massa Marittima il centro più ricco e potente del Medioevo maremmano. Nel 1225, il comune, forte di queste ricchezze minerarie, si affrancò dal potere vescovile ed avviò un’importante opera di riqualificazione urbana, con la fondazione di una nuova città in posizione dominante".

Il restauro del dipinto ha svelato un affresco enigmatico, il cui elemento più intrigante è l’Albero delle Meraviglie, una rappresentazione ricca di simbolismi. L’ingresso è libero e gratuito.