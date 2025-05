Quale la città del futuro?. Al via il Piano operativo: "Valuteremo le necessità"

FOLLONICA È iniziato il percorso per la definizione del nuovo Piano operativo comunale, uno strumento urbanistico fondamentale che indicherà in modo chiaro per i prossimi anni quali saranno gli interventi, gli indirizzi e le opportunità di sviluppo e trasformazione del territorio comunale, che saranno stabilite tenendo conto delle caratteristiche della città e le esigenze dei cittadini. In questi giorni il sindaco e gli uffici comunali sono al lavoro per definire quali sono gli interventi di cui la città ha più bisogno: "Ho già incontrato i progettisti del Piano operativo – spiega il sindaco Matteo Buoncristiani – per calendarizzare una serie di incontri finalizzati ad analizzare le istanze pervenute dai cittadini. I contributi sono stati georeferenziati dall’ufficio Urbanistica per renderne agevole la visione e per analizzare statisticamente le esigenze della città. Parallelamente si sono aperti gli incontri con i progettisti e l’ufficio Urbanistica per la redazione delle norme e della documentazione per arrivare poi all’adozione del Piano operativo". Il primo obbiettivo che sarà trattato è la valorizzazione del patrimonio edilizio esistente che, secondo l’amministrazione, può essere conseguito attraverso l’assegnazione di premi volumetrici e incentivi (che devono essere ancora propriamente definiti) a chi si impegna a conservare, risanare e migliorare un edificio della città. Altri temi importanti che saranno trattati all’interno del piano sono le nuove edificazioni e la gestione dell’arenile. Quest’ultimo sarà discusso all’interno del "Tavolo del Piano degli arenili" che è uno strumento, direttamente collegato al Piano operativo, che definisce non solo eventuali interventi di manutenzione, ma anche in che modo verranno utilizzate le spiagge della costa follonichese nei prossimi anni. Inoltre, l’amministrazione ha annunciato che verranno organizzati una serie incontri pubblici aperti ai cittadini in cui verranno condivisi e spiegati i contenuti del piano urbanistico. Questi futuri incontri saranno comunicati attraverso i canali istituzionali.