Al via il torneo ’Città di Grosseto’

Toscana, Piemonte, Lazio, Emilia-Romagna e Lombardia. Sono queste le regioni di provenienza delle sei squadre coinvolte nel ’Città di Grosseto’, settima edizione, il torneo di softball targato Big Mat Bsc Grosseto per la categoria Under 19. La manifestazione inizierà oggi e si concluderà domenica allo stadio Scarpelli in via Orcagna. "Sarà una tre giorni – commenta Paolo Verrecchia, manager e promotore della manifestazione – di full immersion totale. Le squadre giocheranno, alloggeranno e faranno gruppo allo Scarpelli, vivendo ininterrottamente per circa 72 ore il softball e la competizione. Ovviamente, un torneo come questo, non è solo una questione di partite e di vittorie, ma anche e soprattutto un momento per stare insieme, conoscere le varie realtà italiane e condividere un’esperienza in cui il divertimento e la sportività sono gli assoluti protagonisti". Allo Scarpelli, oltre al Big Mat Bsc Grosseto, giocheranno il Cali Roma, il Bollate, La Loggia, l’Avigliana rebels e il Collecchio softball.