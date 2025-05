Che cosa calpestiamo?. Un viaggio con il SoilBlitz. Esplorare la biodiversità

GROSSETOOggi, nella splendida cornice della Tenuta di Paganico in Maremma ospiterà un’intera giornata dedicata al suolo e alla sua incredibile biodiversità. Organizzato dal Museo di storia naturale della Maremma in collaborazione con il progetto europeo Eco Soil, coordinato dalla Libera Università di Bolzano, l’evento rappresenta un’occasione unica per esplorare e conoscere l’ecosistema invisibile che si nasconde sotto le nostre scarpe. L’iniziativa, gratuita e aperta a tutti, prenderà il via alle 10 e si concluderà intorno alle 17. È consigliata l’iscrizione online (disponibile su www.museonaturalemaremma/soilblitz-2025) per assicurarsi l’accesso ai kit di raccolta dati e partecipare attivamente alle attività. Durante la giornata, i partecipanti avranno l’opportunità di utilizzare in prima persona il protocollo di monitoraggio dei suoli sviluppato dal progetto Eco Soil. Con l’aiuto di esperti, microscopi e attrezzature fotografiche, potranno scoprire le forme di vita che popolano il suolo e valutare lo "stato di salute" di questo ecosistema fondamentale. I campioni di terreno raccolti saranno inviati ai laboratori dell’Università di Bolzano per analisi approfondite, mentre i dati raccolti tramite un’app dedicata contribuiranno a mappare la qualità del suolo in modo partecipato. Per chi desidera, sarà possibile pranzare in loco portando il proprio pranzo al sacco oppure scegliendo tra le opzioni offerte dal ristorante della Tenuta di Paganico, con prezzi che variano da 18 a 35 euro. Il direttore del Museo di storia naturale della Maremma, Andrea Sforzi, sottolinea l’importanza di questa iniziativa: "Il suolo - ha detto Sforzi - è un elemento fondamentale per la vita sulla Terra, un ecosistema complesso e dinamico che ci fornisce cibo, acqua e supporto per le piante. Tuttavia, è anche una risorsa fragile, minacciata da pratiche agricole intensive, inquinamento e cambiamenti climatici. La salute del suolo è cruciale per la nostra sicurezza alimentare e la biodiversità. Con questa giornata di citizen science vogliamo sensibilizzare il pubblico sull’importanza di preservare questa risorsa, coinvolgendolo attivamente nella raccolta di dati e nella conoscenza di un ecosistema invisibile ma vitale". L’evento si rivolge a un pubblico ampio: famiglie, studenti, appassionati di natura e agricoltori interessati a un approccio più consapevole alla gestione del territorio.