Torna la Corsa dei Barchini. Anche una gara femminile

Oggi torna in laguna una delle grandi protagoniste delle feste di maggio: la Corsa dei Barchini giunta alla sua 113esima edizione, a cui quest’anno si affiancherà, per la prima volta nella sua storia, anche un’edizione al femminile. "La “Corsa dei Barchini” di Orbetello è una tra le più antiche manifestazioni remiere della Maremma e d’Italia – spiega il presidente dell’associazione “Corsa dei Barchini”, Gianluca Santi - le origini della manifestazione, infatti, si perdono nel 1800, dato che diverse edizioni sono state saltate per via delle guerre e dell’usura delle storiche imbarcazioni in legno. La manifestazione è ripartita grazie al restauro delle imbarcazioni storiche fatta dall’amministrazione comunale e alla volontà di un gruppo di appassionati della Società Canottieri Orbetello che ha fondato l’Associazione Corsa dei Barchini circa 20 anni fa. Il ritorno della Corsa dei Barchini rappresenta, quindi, un pezzo importante della storia di Orbetello che, grazie alla collaborazione, del Comune, della Società Canottieri Orbetello, della Cooperativa dei Pescatori e della Proloco Lagunare, torna a essere una delle protagoniste nei giorni delle feste del santo patrono San Biagio". "Una manifestazione – spiega l’assessore alla cultura, al turismo e al commercio del Comune di Orbetello, Maddalena Ottali – che, fin dal primo mandato come assessore alla cultura, ho voluto fortemente far rinascere e valorizzare, in quanto è una delle tradizioni più antiche della nostra cittadina e fortemente legata alle nostre radici e alla nostra Laguna. Quando siamo partiti la Corsa dei Barchini non si svolgeva più ed è per questo che mi sono impegnata a farla rinascere con il supporto dell’ intera amministrazione e degli appassionati, tra cui l’attuale presidente Gianluca Santi e i suoi collaboratori. Quest’anno, poi, è con particolare soddisfazione che accogliamo la grande novità della gara al femminile: un segnale che l’evento sta crescendo, abbracciando sempre di più tutta la nostra comunità". "Come delegato allo sport – aggiunge Ivan Poccia, consigliere comunale con delega, fra le altre, anche allo sport – sono molto orgoglioso di un evento così rappresentativo della storia di Orbetello, che, grazie al nostro contributo e a quello di un gruppo di esperti, si è ripreso la scena in modo così importante.